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  4. İstanbul'da uzili dehşet! Sevgilisini uzi ile vurup ''şakaydı'' dedi

İstanbul'da uzili dehşet! Sevgilisini uzi ile vurup ''şakaydı'' dedi

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İstanbul'da bir kişi 24 yaşındaki sevgilisini "suikast silahı" olarak bilinen uzi ile vurarak yaraladı. Zanlı ifadesinde "şakalaşıyorduk" dedi.

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde E.K. (25) sevgilisi N.E.'ı (24) suikast silahı olarak bilinen Uzi ile 4 yerinden vurdu. E.K.'nin polise verdiği ifadede genç kadını şakalaşırken vurduğunu söylediği öğrenildi.

Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi'nde meydana geldi. N.E. (24) erkek arkadaşı E.K.'nin evine geldi.

E.K.'nın elindeki suikast silahı olarak bilinen Uzi'den çıkan 4 kurşun N.E.'a isabet etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan N.E.'ı ambulansla hastaneye kaldırdı

N.E.'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken polis ekiplerinin evde yaptıkları incelemede olayda kullanılan silahı ele geçirdi. Ekipler yaptıkları çalışmanın devamında E.K.'yi kısa sürede yakaladı.

Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalanan şüpheli E.K., verdiği ifadede, sevgilisi N.E.'ı şakalaştıkları sırada yanlışlıkla vurduğunu iddia etti.

E.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahalle sakini S.A., "Evde oturduğum esnada silah sesi ve farklı sesler geldi. Bir süre sonra bir silah sesi daha geldi" dedi

DHA

Etiketler uzi sevgili saldırı yaralama şakalaşıyorduk ifade
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