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İstanbul'da vahşet! Annesini kafasını kesip sokağa attı

İstanbul'da vahşet! Annesini kafasını kesip sokağa attı

İstanbul Bağcılar'da bir kişi bıçakla öldürdüğü annesinin kestiği kafasını balkonda sokağa attı. Evi de ateşe vere saldırgan gözaltına alındı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi 2005. Sokak’ta yaşandı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Ali S., henüz bilinmeyen nedenle annesiyle tartıştı.

 Bıçakla annesini öldürüp, kestiği kafasını balkondan sokağa atan Ali S., ardından evi ateşe verdi. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

 Şüpheli kendisini yanan eve kilitledi. Polis ekipleri, kapıyı kırarak içeri girip yaralı olarak kurtardıkları şüpheliyi gözaltına aldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, polisin olaya ilişkin çalışması sürüyor.

 Mahalle sakini Mesut Usta, “Madde bağımlısı olduğunu biliyoruz. Annesini kafasını kestiğini öğrendik. Nedeni hakkında bir fikrimiz yok. Cinayetten sonra evi de yakmış. Balkona çıkıp annesinin kafasını insanlara gösterip, sokağa fırlatmış. Yoldan geçen bir motokuryenin önüne düşmüş. Evi terk etmemiş, polis de orada gözaltına almış” dedi

Etiketler vahşet annesinin kafasını kesti bağcılar istanbul kadın cinayeti
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