İstanbul'da Yakutistanlı astrolog evinde ölü bulundu

İstanbul Kağıthane'de yaşayan Yakutistanlı astrolog Galina T., evinde ölü bulundu. Vücudunda morluklar olduğu tespit edilen 2 çocuk annesi kadının İranlı erkek arkadaşı hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelinin İran'a kaçtığı ortaya çıktı.

Ortabayır Mahallesi'nde 5 katlı binanın 4. katında yaşayan 2 çocuk annesi Yakutistanlı astrolog Galina T.'dan haber alamayan kardeşi, 24 Aralık Cumartesi günü evine gitti. Kardeşi, kapıyı çaldığında kimsenin açmaması üzerine çilingir yardımıyla kapıyı açtırdı.



İÇERİ GİRİNCE CANSIZ BEDENİNİ GÖRDÜ

Galina T.'nın yatağın üzerindeki cansız bedenini gören kardeşi, polise haber verdi. Polis, Galina T.’nın boğazında morluklar olduğunu tespit etti.

2 çocuğu ve İranlı erkek arkadaşı Armin A. ile birlikte yaşadığı öğrenilen T.'nın evindeki değerli eşyaların da çalındığı belirlendi.

BİRLİKTE YAŞADIĞI ERKEK ARANIYOR

T.'nın birlikle yaşadığı İranlı Armin A.'ya ulaşamayan ekipler, yakalamak için çalışma başlattı.

Rusya'nın Yakustistan Özerk Cumhuriyet'inde yaşayan T.'nın 8 ay önce İstanbul'a geldiği öğrenildi.

"BOĞARAK ÖLDÜRDÜKTEN SONRA DEĞERLİ EŞYALARI DA ALMIŞ"

Olayın yaşandığı binanın yanında esnaf olan İlkay D. "Polis ekiplerini görünce dışarı çıktım. Komşumuzun kiracısının evinde ölü bulunduğunu söylediler. Çocukları ve erkek arkadaşıyla birlikte yaşıyordu. Söylenilene göre erkek arkadaşı boğarak öldürdükten sonra evdeki değerli eşyaları da yanına almış, 2 çocuğu da otele yerleştirip kaçmış" dedi.

SEVGİLİSİ İRAN'A KAÇMIŞ

1 yıl önce boşanan 8 ve 11 yaşındaki iki çocuğu ile birlikte 8 ay önce İstanbul'a gelen Galina T.'nin, Türkçe öğrenmek için gittiği dil kursunda tanışarak sevgili olduğu İran uyruklu erkek arkadaşı Armin A. (29) ile birlikte yaşamaya başladığı tespit edildi.

Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturma sonucu Armin A.'nin gece saatlerinde tartıştığı sevgilisi Galina T.'yi boğarak öldürdükten sonra, sabah çocuklarını kaldırıp "Kahvaltıya gidiyoruz." diyerek evden çıkarttığı, ardından Şişli'de bir otel odasına bırakarak "Ben annenizle geri geleceğim." diyerek ayrıldığı belirlendi.

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yapılan soruşturmada polis yeni detaylara ulaştı. Şüphelinin otelden ayrıldıktan sonra bir süre İstanbul içinde dolaştığı ardından İstanbul Havalimanına gittiği belirlendi. Cinayet olayından henüz kimsenin haberi olmaması nedeniyle İstanbul Havalimanı kontrol noktalarından kolaylıkla geçen şüphelinin, saat 17.00 sıralarında tarifeli seferle uçağa binerek İran'a gittiği tespit edildi.

Şüphelinin İran'a kaçtığının tespit edilmesinin ardından harekete geçen Cumhuriyet Savcılığı, yakalanarak Türkiye'ye getirilmesi için işlemlere başladığı öğrenildi. Şüpheli Armin A.'nin önümüzdeki günlerde hakkında kırmızı bülten çıkarılması bekleniyor.

DHA