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İstanbul'da yangında can pazarı

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İstanbul Beyoğlu'nda bir binada çıkan yangın bitişikteki binalara da sıçradı. İçeride mahsur kalan 2'si çocuk 5 kişi itfaiye merdiveniyle kurtarıldı.

Olay, Beyoğlu Tarlabaşı Bülbül Mahallesi Hava Hoş Sokak'ta saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, bina alev alev yanmaya başladı. Yangının büyümesinin ardından alevler bitişikteki 4 katlı binaya sıçradı. İki binadan alevler yükselirken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Binada mahsur kalanlar olurken, vatandaşlar ise büyük panik yaşadı. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlatırken, polis ekipleri ise bölgede güvenlik önlemi aldı.

İstanbul Beyoğlu'nda bir binada çıkan yangın bitişikteki binalara da sıçradı.

2'si çocuk 5 kişi itfaiye merdiveniyle kurtarıldı, kedisini unutmadı

İtfaiye ekipleri, binalarda mahsur kalan 2'si çocuk 5 kişiyi itfaiye merdiveniyle dışarı çıkardı. Kedisini de almayı unutmayan bir kişi, kedisiyle birlikte itfaiye merdiveniyle aşağı indirildi. Kurtarılan vatandaşlara ambulansta müdahale edildi. Söndürme çalışması sırasında binadan kopan parçalar ve taşlar hortumun üzerine düşünce, patlayan hortumdan havaya su fışkırdı. Bunun üzerine itfaiye erleri suyu kesti. Yoğun süren çalışmaların ardından yangın söndürüldü.

 

İHA

Etiketler beyoğlu yangın
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