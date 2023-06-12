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İstanbul'da yüklü miktarda metamfetamin ele geçirildi

İstanbul'da yüklü miktarda metamfetamin ele geçirildi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen operasyonda toplam 530 kilo metamfetamin ele geçirildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerimizin sabır, gayret ve azimle 2 aydır devam eden takip sonucu gerçekleşen operasyonda; araçtan araca nakledildiği sırada Silivri'de 227 kilogram, Başakşehir'de 303 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Gençlerimizi zehirleyerek geleceğimizi tehdit eden uyuşturucu tacirlerine asla geçit yok. Emek veren güvenlik güçlerimizi yürekten kutluyorum" dedi. 

DHA

Etiketler istanbul metamfetamin uyuşturucu
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