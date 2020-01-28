İstanbul'da yürek sızlatan görüntü

İstanbul Küçükçekmece'de bir kişi, kucağına aldığı kediye akıl almaz bir şekilde eziyet etti. O anlar çevredeki binaların güvenlik kameralarına yansıdı. Kimliği belirlenen zanlı aranıyor.

Önce seviyor gibi göründü. Sonra zavallı kediyi yaralayacak biçimde eziyet etmeye başladı. İstanbul Küçükçekmece’de kameraya yansıyan olay kan dondurdu.

Başını okşadı. Kucağında dakikalarca sevdi. Zavallı kedi anlamış gibi adamın kucağından inmek istedi. Ancak adam bırakmadı. Sonrasında ise zavallı kediye akıl almaz bir şekilde şiddet uyguladı. Zavallı kedi can korkusuyla hemen kaçtı.

Kediye eziyet eden şüphelinin kimliği belirlendi, polis her yerde zanlıyı arıyor.