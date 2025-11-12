  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İstanbul'daki silahlı saldırının altından yine çocuklar çıktı

İstanbul'daki silahlı saldırının altından yine çocuklar çıktı

Güncelleme:

İstanbul'un Maltepe ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili soruşturmada biri 16 diğeri ise 17 yaşında olduğu belirlenen 2 çocuk yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, 11 Kasım saat 04.30 sıralarında Maltepe ilçesi Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçede faaliyet gösteren bir iş yerine silahla ateş açıldı. İhbar üzerine kurşunlama olayı ile ilgili Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından adrese intikal edildi.

Olay yerinde yapılan incelemelerde iş yerinin silah ile açılan ateş sonucu isabet aldığı belirlenirken, olay yerinde 3 adet boş kovan ele geçirildi. Yürütülen saha çalışmaları kapsamında olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamerası görüntüleri detaylı şekilde incelendi.

Görüntülerde bir araçla olay yerine gelen iki şüpheliden birinin cep telefonu ile video kaydı yaptığı sırada silahla iş yerine ateş ettiği, diğer şüphelinin ise çevreyi gözetlediği tespit edildi.

İş yerine silahla ateş ettiği belirlenen 17 yaşındaki G.Ö. ile olay sırasında çevreyi gözetlediği tespit edilen 16 yaşındaki Z.E. isimli şüpheliler, aynı gün yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin sorgulamalarında, olayda kullandıkları silahı Küçükçekmece ilçesi Merkez Mahallesi'nde bulunan metruk bir alana attıkları belirlenirken, bölgede yapılan arama çalışmalarında suç unsuru silah ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar, tahkikat işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

İHA

text-ad
Etiketler Maltepe silahlı saldırı çocuklar Çocuk istanbul
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sosyal medyanın güzel fenomeninden infial yaratan küstahlık! Sosyal medyanın güzel fenomeninden infial yaratan küstahlık! Erdoğan'ın enkaz üzerindeki fotoğrafı için olay yorum: ''23 yılın fotoğrafı gibi'' Erdoğan'ın enkaz üzerindeki fotoğrafı için olay yorum: ''23 yılın fotoğrafı gibi'' 20 yaşındaki üniversiteli genç kız arkadaş evinde ölü bulundu 20 yaşındaki üniversiteli genç kız arkadaş evinde ölü bulundu Milyonlarca memur ve emeklilere refah payı adımı Milyonlarca memur ve emeklilere refah payı adımı İmamoğlu'nun binlerce yıl hapsi istendi; Cem Küçük canlı yayında İçişleri Bakanı'na seslendi İmamoğlu'nun binlerce yıl hapsi istendi; Cem Küçük canlı yayında İçişleri Bakanı'na seslendi İbrahim Tatlıses'in mal varlığına tedbir konuldu: Akıl zayıflığı, alkol, kumar bağımlılığı... İbrahim Tatlıses'in mal varlığına tedbir konuldu: Akıl zayıflığı, alkol, kumar bağımlılığı... Kayıp annenin cesedini kuzgunu takip eden vatandaşlar bulmuş Kayıp annenin cesedini kuzgunu takip eden vatandaşlar bulmuş Müge Anlı'dan canlı yayında kan donduran korkunç iddia: Tecavüze mi uğradı ? Müge Anlı'dan canlı yayında kan donduran korkunç iddia: Tecavüze mi uğradı ? Burası Türkiye'nin ''ne ekersen onu biçersin'' köyü! Burası Türkiye'nin ''ne ekersen onu biçersin'' köyü! 20 evladımıza mezar olan askeri kargo uçağının enkazına ulaşıldı 20 evladımıza mezar olan askeri kargo uçağının enkazına ulaşıldı
İBB iddianamesinden çok sayıda ünlünün de adı yer aldı İBB iddianamesinden çok sayıda ünlünün de adı yer aldı Sosyal medyadaki doktor paylaşımları için kısıtlama kararı Sosyal medyadaki doktor paylaşımları için kısıtlama kararı Tutuklanan Furkan Bölükbaşı'na bir kötü haber daha Tutuklanan Furkan Bölükbaşı'na bir kötü haber daha Bir çocuk şeker almak istedi, yumruklar, satırlar, tekmeler havada uçuştu; adeta savaş çıktı! Bir çocuk şeker almak istedi, yumruklar, satırlar, tekmeler havada uçuştu; adeta savaş çıktı! Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan korkutan uyarı: ''Büyük deprem 3-4 gün içinde olabilir!'' Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan korkutan uyarı: ''Büyük deprem 3-4 gün içinde olabilir!'' Düğün yerinde ''park yeri'' cinayeti: 16 yaşındaki bir kız çocuğu öldürüldü! Düğün yerinde ''park yeri'' cinayeti: 16 yaşındaki bir kız çocuğu öldürüldü! ROK'tan İBB iddianamesi sonrası skandal ifadeler: ''Cesedi çıkarsa şaşırmam'' ROK'tan İBB iddianamesi sonrası skandal ifadeler: ''Cesedi çıkarsa şaşırmam'' Çok sayıda ilimiz için önce sağanak yağış ardından da kar yağışı alarmı verildi! Çok sayıda ilimiz için önce sağanak yağış ardından da kar yağışı alarmı verildi! Kısmetse Olur ile ünlenip, Best Model seçilmişti... WWE ringine çıkacak! Kısmetse Olur ile ünlenip, Best Model seçilmişti... WWE ringine çıkacak! 20 evladımızın şehit düştüğü uçak kazasında hem naaşlara hem de kara kutuya ulaşıldı! 20 evladımızın şehit düştüğü uçak kazasında hem naaşlara hem de kara kutuya ulaşıldı!