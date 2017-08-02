İstanbul'un tarihi camisi yeniden hayat buluyor

İstanbul Eminönü'nde bulunan Rüstem Paşa Camisi restore ediliyor. Tahtakale'de Hasırcılar Çarşısı içerisinde bulunan camide ve bodrumundaki dükkânlarda marttan beri restorasyon çalışmaları sürüyor. Temel güçlendirme çalışmalarının büyük bir kısmı ve minare restorasyonu tamamlandı.

Sabah gazetesinden Sercan İncesu'nun haberine göre Camide bulunan Osmanlı çini sanatının eşsiz örnekleri de dahil birçok kısım restorasyondan geçiriliyor. İbadete açık olan camideki restorasyon çalışmalarının Nisan 2018'de bitmesi bekleniyor.

8 MİLYON LİRALIK BÜTÇE



Mimar Sinan'ın en ünlü eserlerinden olan ve Kanuni Sultan Süleyman'ın damadı Rüstem Paşa tarafından yaptırılan Rüstem Paşa Camisi, İstanbul'un siluetini oluşturan en önemli tarihi yapılardan biri. Yaklaşık 600 yıldır ayakta duran camide statik sorunlar sebebiyle restorasyon başlatılmıştı. Caminin bodrumunda bulunan dükkânların projeye başlamadan önce kamulaştırıldığını söyleyen Vakıflar 1. Bölge Müdürü Mürsel Sarı, "Dükkân sahiplerinin bilinçsizce yaptığı ara duvarları yıkarak dükkânları yeniledik. Bu restorasyon çalışmasıyla yapının ve dükkânların eski kültürüne yeniden kavuşmasını sağlıyoruz" dedi. Rüstem Paşa Camisi gibi tarihi yapıların tüm dünyanın tüm insanlığın ortak hazinesi olduğunu hatırlatan Sarı, "Bu yapıları korumak geleceğe taşımak bizim önceliğimiz" diye konuştu. Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yaklaşık 8 milyon TL'lik bir bütçe ile restorasyonu devam eden Rüstem Paşa Camisi ibade açık.