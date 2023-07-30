İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda korkutan patlama
İzmir Adnan Menderes Havalimanı dış hatlar terminalinde yer alan bir restoranda meydana gelen patlama paniğe neden oldu.
İzmir Adnan Menderes Havalimanı dış hatlar terminalinde patlama meydana geldi. Terminalde yer alan bir restoranda yaşanan patlamada kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.
Kapı bölgesinde yaşanan patlama büyük paniğe neden olurken terminal binasının üstüne kadar yükselen duman bulutu görüntülendi.
Yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı.
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