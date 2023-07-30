  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda korkutan patlama

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda korkutan patlama

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda korkutan patlama
Güncelleme:

İzmir Adnan Menderes Havalimanı dış hatlar terminalinde yer alan bir restoranda meydana gelen patlama paniğe neden oldu.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı dış hatlar terminalinde patlama meydana geldi.  Terminalde yer alan bir restoranda yaşanan patlamada kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.

Kapı bölgesinde yaşanan patlama büyük paniğe neden olurken terminal binasının üstüne kadar yükselen duman bulutu görüntülendi.

Yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Etiketler izmir adnan menderes havalimanı patlama
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bakan Şimşek, vatandaşın ''vergi'' şikayetine kayıtsız kalmadı
Yolcu otobüsü viyadükten düştü: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Eda Ece ve Buğrahan Tuncer denizde aşka geldi
Memur ve emeklilerin zammı belli oluyor! Takvim netleşti
Cinsiyet değiştiren ünlü oyuncudan mini etekli poz
Eyyam-ı Bahur sıcakları geliyor: İstanbul nemden bunalacak
Ev sahibi ve kiracılar için bir emsal karar daha
Bakan Koca ''Ücretsiz olacak'' demişti; zam geldi!
Arda Güler sahalara ne zaman dönecek? İspanyol doktor açıkladı
Rusya'dan Ukrayna'ya füze saldırısı: 2 ölü, 20 yaralı