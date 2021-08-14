İzmir Karaburun'da orman yangını çıktı
İzmir’in Karaburun ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.
Küçükbahçe Mahallesi Karareis yolu mevkiinde sabah saatlerinde meydana gelen yangında, ormanlık alandan dumanların yükseldi. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 3 arazöz sevk edildi.
Ekiplerin yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
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