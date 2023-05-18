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İzmir Karşıyaka'da restoranda yangın!

İzmir Karşıyaka'da restoranda yangın!
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İzmir'in en işlek yerlerinden biri olan Karşıyaka Çarşısı'ndaki iki katlı bir restoranda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Kemalpaşa Caddesi Numara 163'teki bir restoranda saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Restoranın 2 katının dış cephesindeki klima yöneticisinden çıktı öğrenilen yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Dış cephesi alevler içerisinde kalan restoranı görenler, durumu polise ve itfaiyeye bildirdi. Bu sırada restorandaki müşteri ve çalışanlar tahliye edildi.

İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, su sıkarak alevlere müdahale etti. Alevler 1 saatte, bitişikteki binalara sıçramadan söndürülürken, restoranda büyük oranda maddi hasar meydana geldi.

İzmir'in en işlek yerlerinden biri olan Karşıyaka Çarşı'ndaki yangını çevrede toplanan vatandaşlar endişe içerisinde izlerken cep telefonları ile kayıt aldılar. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

Etiketler izmir yangın restoran
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