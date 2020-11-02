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  4. 02 Kasım 2020 22:34

İzmir Urla açıklarında bir deprem daha!

Son yapılan açıklamaya göre, İzmir Urla açıklarında saat 22.16'da 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İzmir Urla açıklarında bir deprem daha!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.16'da Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin İzmir'in Urla ilçesine yaklaşık 22 kilometre uzaklıkta ve 6,85 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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