İzmir'de askeri alan yakınında patlama ! Nedeni belli oldu

İzmir'in Konak ilçesinde askeri arazi ile mezarlık arasında patlama meydana geldi. Patlamada, askeri araziyi çevreleyen duvar yıkıldı, evrede bulunan binaların camları kırıldı. Alınan bilgiye göre, sabah saat 07.50 sularında şiddetli patlama duyan vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Yapılan araştırmada, patlamanın Konak ilçesi Gültepe semtinde bulunan Toros Mezarlığı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı arazisini çevreleyen alanın kesiştiği bölgedeki duvar dibinde meydana geldiği belirlendi.

KOMUTAN VE EMNİYET MÜDÜRÜ OLAY YERİNDE

İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Patlamanın meydana geldiği noktaya geçilen mezarlığın kapısı güvenlik şeridiyle kapatıldı, polis ekipleri çevre güvenliği aldı. Bu arada Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı askerlerin de olay yerine gelerek güvenlik önlemi aldığı ve inceleme yaptığı görüldü.





PATLAMANIN NEDENİ BELLİ OLDU

Yapılan araştırmada patlamanın duvar dibine bırakılan ses bombasından kaynaklandığı belirlendi. Bombayı bırakan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldığı bildirildi. Korku yaşayan mahalle sakinlerinden İsmet Çakıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evinin balkonunda olduğu sırada büyük bir gürültü duyduğunu, patlamanın bölgede zaman zaman devriye atan askeri aracın geçişinden hemen sonra meydana geldiğini gördüğünü söyledi.

Mehmet Narper ise patlama nedeniyle evinin tüm camlarının kırıldığını, herhangi bir yaralananın olmadığını ifade etti.