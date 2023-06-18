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İzmir'de derin dondurucuda 4 ceset bulundu

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İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir evdeki derin dondurucuda 4 kişinin cansız bedeni bulundu. Şahısların yabancı uyruklu olduğu öğrenildi.

İzmir'in Bayraklı ilçesi Adalet Mahallesi'nde bir evde yabancı uyruklu 4 kişinin cesedi bulundu.

İhbar üzerine 1594/14 Sokak'taki eve giden polis ekipleri, evdeki derin dondurucuda 3'ü kadın 4 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.

Yapılan ilk incelemede ölenlerin yabancı uyruklu olduğu belirlendi.

Olayın aydınlatılması için polis soruşturma başlattı.

VALİLİK: TÜRKMENİSTAN UYRUKLU ŞÜPHELİ ARANIYOR

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir evde derin dondurucu içinde yabancı uyruklu kişilere ait cesetlerin bulunduğu olayla ilgili İzmir Valiliği'nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin, 18.06.2023 günü 11.00 sıralarında Bayraklı ilçesinden gelen bir ihbar üzerine belirtilen adreste yaptıkları araştırmada, 3’ü kadın (G.H., L.G. ve L.G.) 1’i erkek (R.), Türkmenistan uyruklu 4 şahsın hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Cinayetleri gerçekleştirdiği değerlendirilen Türkmenistan uyruklu bir şüpheliyi yakalama çalışmaları ve konu ile ilgili soruşturma devam etmektedir" denildi.

CENAZELER ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLDİ  

Bayraklı ilçesinde cesetleri dondurucuda bulunan Türkmenistan uyruklu 3'ü kadın 4 kişinin cenazesi savcının incelenmesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Mahalle sakinlerinden biri, "Mahallemizde böyle bir şey yapılması bizi çok etkiledi. Aile içi bir facia olduğunu duyduk. Yine polislerden duyduğumuza göre olayın ne zaman olduğu da belli değil. Katilin önce cinayetleri işlediğini birkaç gün sonra dondurucuya koyduğunu duyduk. İstanbul'da bir yakınları haber alamamış ve buraya gelmiş. Kapıyı da açan olmayınca ihbarda bulunmuş ve kapı açılmış. Olayla ilgili çok fazla iddia var" dedi.

DHA

Etiketler izmir ceset yabancı uyruklu
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