İzmir'de kule vinç devrildi: Ölü ve yaralılar var

İzmir’in Bornova ilçesinde inşaat vincinin devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Bornova ilçesindeki bir otel inşaatında kullanılan kule vinç yükseltildiği sırada ortadan ikiye bölündü.

Vincin kopan parçaları yere düşerek etrafa dağıldı. Olayın hemen ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.



Feci kazada 5 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Kazanın yaşandığı bölge, vincin kalan kısmının devrilme riskine karşı güvenlik şeridi ile kapatıldı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, yaptığı açıklamada, "Bornova ilçemizde bir inşaatta vinç yükseltme çalışması esnasında meydana gelen kazada maalesef 5 vatandaşımız vefat etmiştir. 2 kişi de yaralımız vardır. Şehrimize geçmiş olsun…" dedi.