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  4. 31 Ağustos 2020 22:43

İzmir'de makilik alanda yangın

İzmir’in Bornova ilçesinde makilik alanda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesi sonucunda kontrol altına alındı.

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İzmir’in Bornova ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Belkahve ve Gökdere Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda henüz tespit edilemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 yangın söndürme uçağı, 4 helikopter ve 22 arazöz de alevlere müdahale etti. Ekiplerin başarılı çalışması ile yangının kontrol altına alındığı bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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