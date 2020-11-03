İzmir'deki depremde belediye binası hasar gördü

6,6'lık deprem İzmir Büyükşehir Belediye binasını da vurdu. Masaların üstü, yerler, duvardan yıkılan moloz yığınlarıyla doldu.

Belediye binasının içinden çekilen görüntülerde duvar kaplamalarının da yere düştüğü görülüyor. Depremle birlikte belediye binasının bazı bölümleri de kullanılamaz hale geldi. Deprem sonrası bina içeriden cep telefonu kamerasıyla böyle görüntülendi.

Konuyla ilgili Büyükşehir Belediyesi’nden de açıklama geldi. Genel Sekreter Buğra Gökçe, binayı geçici olarak boşalttıklarını belirtti.