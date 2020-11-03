  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 03 Kasım 2020 21:22

İzmir'deki depremde belediye binası hasar gördü

İzmir'de 110 kişinin hayatını kaybettiği depremde İzmir Büyükşehir Belediye binası hasar gördü.

A+ A-

6,6'lık deprem İzmir Büyükşehir Belediye binasını da vurdu. Masaların üstü, yerler, duvardan yıkılan moloz yığınlarıyla doldu.

Belediye binasının içinden çekilen görüntülerde duvar kaplamalarının da yere düştüğü görülüyor. Depremle birlikte belediye binasının bazı bölümleri de kullanılamaz hale geldi. Deprem sonrası bina içeriden cep telefonu kamerasıyla böyle görüntülendi.

Konuyla ilgili Büyükşehir Belediyesi’nden de açıklama geldi. Genel Sekreter Buğra Gökçe, binayı geçici olarak boşalttıklarını belirtti.

deprem , izmir , belediye , bina
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM