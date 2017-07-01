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  4. 01 Temmuz 2017 00:24

Kadıköy’de 200 yıllık ağaç devrildi, 3 yaralı

Kadıköy’de işlek bir caddede bulunan kafenin üzerine ağaç devrildi. Olayda ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı

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Alınan bilgiye göre, Mühürdar Caddesi'ndeki çınar ağacı, henüz belirlenemeyen bir nedenle burada faaliyet gösteren kafeteryanın ön kısmına devrildi.

Bu sırada kafeteryanın dışarısında kurulan masalarda oturan Merve Evem Altın, Esin Karakoç ve Abdullah Bayazıt, devrilen ağacın gövdesinin altında kalarak yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, ağacın dallarını keserek, sıkışan vatandaşları bulunduğu yerden çıkardı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ekiplerin, caddenin büyük bir kısımını kapatan ağacı kaldırma çalışmaları devam ediyor.

 

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