Kadıköy'de Galatasaraylı baba ve kıza saldırI
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Kadıköy'de oynanan Galatasaray Daikin - Nilüfer Belediyesi kadın voleybol maçının ardından baba ve kıza saldırarak ellerindeki pankart ve bayrakları alan şüphelilerden 3'ü tutuklandı.
Kadıköy Burhan Felek Spor Salonu'nda 5 Mart akşamı oynanan Galatasaray Daikin - Nilüfer Belediyesi kadın voleybol maçını tribünde izledikten sonra salondan ayrılan Galatasaray taraftarı U.İ. ve kızı U.İ.'e salon dışında bekleyen şüpheliler saldırdı.
Baba ve kızın elindeki pankart ve bayrakları alan şüpheliler küçük kıza tekme attı. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, olayı örgütlediği belirlenen H.B.A. ve M.B.Ö. ile olayı gerçekleştirdiği tespit edilen M.T.P, M.Ö, Y.B, A.Y. ve S.K.E.'yi yakaladı.
Yapılan sorgulamalarda, Y.B.'nin 'Mala zarar vermek suçundan', M.B.Ö. 'nün dolandırıcılık suçundan 5 adet suç kayıtları olduğu tespit edildi.
"Yağma- Kasten Yaralama - Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna muhalefet" suçlarından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.B.A.(28), M.T.P.(20), M.B.Ö.(25), M.Ö.(17) adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Y.B.(21), A.Y.(19), S.K.E.(19), tutuklanarak cezaevine gönderildi.
DHA
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