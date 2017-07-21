Kadıköy'de korkutan yangın

Kadıköy'de 3 katlı bir apartmanın girişinde bulunan nalbur dükkanında çıkan yangın maddi hasar ve paniğe neden oldu. İşyerinin alev alev yanması amatör kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

Yangın, Kadıköy, Acıbadem Mahallesi, Rauf Paşa Sokak'ta 3 katlı bir apartmanın giriş kısmında bulunan nalbur dükkanında henüz belirlenemeyen bir nedenle saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Alevler kısa sürede yandaki restorana da sıçradı. Vatandaşların ihbari üzerine polis,sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Kadıköy ve Ünalan itfaiye ekipleri yangına köpük ve tazyikli su ile müdahale etti. İtfaiye ekipler yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı. Yangın sırasında tüm mahalle panikle sokağa çıktı. Öte yandan İş yerinin bulunduğu apartmanın üst katlarında yaşayan vatandaşlar tahliye edildi.





ALEV ALEV YANDI

İşyerinin alev alev yanma anı ise amatör kameralar tarafından kaydedildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede inceleme yaparken olayının kundaklama olabileceği ihtimali üzerinde de durduğu öğrenildi. Apartman sakini Banu İlhan, "Patlama sesi ve kokuya uyandık. Çok patlama oldu. Nalbur dükkanı yandığını düşünüyorum. Bütün apartman sakinleri aşağıya indi. Uyuyorduk. Binanın üst katında oturuyorum. Baya korktuk" diye konuştu.









