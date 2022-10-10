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Kadıköy'de patlama meydana gelen bina kaçak imalathane çıktı

Kadıköy'de patlama meydana gelen bina kaçak imalathane çıktı

İstanbul Kadıköy'de patlama meydana gelen binanın kaçak imalathane olduğu iddia edildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, patlamanın doğalgaz kaynaklı olduğunu açıklamıştı. İBB Başkanı İmamoğlu ise patlamanın yaşandığı 2 dairede doğalgaz aboneliği olmadığını belirtmişti.

Kadıköy Fikirtepe Mahallesi’nde bulunan 3 katlı binanın üçüncü katında dün akşam saatlerinde bir patlama meydana geldi. 

Patlamanın ardından binada yangın çıktı, alevlerin çevredeki 3 binaya da sıçradığı aktarıldı. 

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yaklaşık 1 saat sonra kontrol altına alındı. Patlamada üç kişi yaşamını yitirirken, bir kişinin ise yaralandığı belirtildi. 

YERLİKAYA 'DOĞALGAZ' DEDİ, KAÇAK İMALATHANE ÇIKTI
Yaşananların ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya patlamanın doğalgaz kaynaklı olduğunu söylerken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu patlamanın ve yangının doğalgaz kaynaklı olmadığını açıkladı. Öte yandan patlamanın ardından terör şüphesinin de araştırıldığı iddia edildi.

Öte yandan konuya ilişkin Cumhuriyet'e konuşan İBB'ye yakın kaynaklar, binada kaçak bir şekilde patlayıcı ve parlayıcı özelliği olan malzemeler üretildiğini ve imar uygulamaları anlamında denetimde olduğunu belirtti. 

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Cumhuriyet

Etiketler kadıköy patlama doğalgaz
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