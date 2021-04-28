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Kadın polis, erkek meslektaşı tarafından öldürüldü

Ağrı’da bir kadın polis, aralarında tartışma çıktığı iddia edilen erkek meslektaşı tarafından öldürüldü.

Ağrı’da görev yapan ve biri kadın olan E.Ç ve M.D arasında tartışma çıktığı iddia edildi.

Çıkan tartışmanın ise bir süre sonra kavgaya döndüğü iddia edildi ve M.D adlı polis, kadın polis olan E.Ç'yi silahıyla vurdu.

E.Ç olay yerinde hayatını kaybederken, M.D. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

Etiketler Kadın cinayetleri Kadın cinayeti Cinayet Kavga Tartışma Polis Ağrı
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