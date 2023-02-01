Kahreden olay! Anneanne ile torunu evde ölü bulundu
Isparta'da sobadan sızan gazdan zehirlenen 65 yaşındaki kadın ile 9 yaşındaki torunu hayatını kaybetti.
Isparta'da sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen anneanne ile torunu hayatını kaybetti.
Davraz Mahallesi'nde Şerife İ. (65) ile torunu Ecrin Ü.'den (9) haber alamayan akrabaları kapıyı kırarak eve girdi. Anneanne ile torununun yerde hareketsiz yattığını gören akrabaları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
SÖMESTR TATİLİNDE ZİYARETE GELMİŞTİ
Sağlık ekipleri, İ. ve Ü.'nün sobadan sızan gazdan yaşamını yitirdiğini belirledi.
Ü.'nün, ailesi ile Kuşadası'nda yaşadığı, sömestir tatili nedeniyle anneannesini ziyarete geldiği öğrenildi.
AA
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