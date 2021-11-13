Kan donduran cinayet: 2 kadını arabaya kilitleyip yaktılar

Meksika’nın Guanajuato eyaletinde silahlı çete, 2 kadını bagaja kilitletip ateşe verdi.

Guanajuato eyaletine bağlı Celaya şehri kan donduran cinayete sahne oldu. Kartel mensubu olduğu öne sürülen saldırgan, 2 kadını aracın bagajına kilitledi. Saldırganlar, kadınlar aracın içindeyken araca benzin döküp yaktı.

Çevredekiler, durumu fark ederek durumu hemen ekiplere bildirdi. Olay yerine gelen ekipler aracı söndürdükten sonra 1 kadını bagajda kömürleşmiş halde buldu.

Saldırganlar olay yerine bir de not bıraktı. Suçluların yazdıkları notta Jalisco Yeni Jenerasyon Karteli’nin adını kullanması ise dikkat çekti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, zanlıların hala arandığı bildirildi.