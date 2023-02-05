Kan donduran olay: Ünlü YouTuber babası tarafından katletildi!

Türkiye’de yaşayan 22 yaşındaki Iraklı Youtuber Tiba el-Ali, babası tarafından boğularak katledildi.

İstanbul'da yaşayan 22 yaşındaki ünlü Youtuber, 2017 yılında ailesi ile Türkiye’ye gelmiş ve burada yaşamaya başlamışlardı. Ailesi Irak'a geri dönerken Tiba, hayatına Türkiye'de devam istediğini söylemişti.

Youtube'da 18 bin takipçisi bulunan fenomen, nişanlısıyla günlük hayatından kesitleri paylaşıyordı. Fakat fenomenin ailesi Türkiye'de yaşamasını istemiyordu. El-Ali, Arap Körfez Kupası için Irak’a gittiğinde ailesiyle arkadaşının evinde buluşmayı kabul etti. Ancak kızlarını tuzak kuran aile ünlü fenomeni kaçırdı. Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü, el-Ali’nin 31 Ocak’ta babası tarafından boğularak öldürüldüğünü duyurdu.

CİNSEL İSTİSMAR DETAYI

Ülkede kanunların sözde “namus cinayetleri”ne karşı “hoşgörülü” tavrı eleştirilirken, El-Ali’nin ailesiyle yaşamak istememesinin sebebinin erkek kardeşi tarafından cinsel saldırıya uğraması olduğu da iddia edildi.