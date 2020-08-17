Kardeşini öldüren ağabey: ''Cinsel organını gösterip üzerime yürüdü''

24 Ekim 2019’da Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana gelen olay şöyle gelişti:

Hasan U., birlikte yaşadığı ağabeyi Tahir U.’nun evden taşınmasını istedi. Taşınmayı kabul etmeyen ağabey ile kardeşi arasında tartışma çıktı. Kardeşini pompalı tüfekle öldüren Tahir U., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa 15’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Tahir U.’nun yargılanmasına başlandı.

“2 BIÇAKLA ÜZERİME YÜRÜDÜ”

Savunması alınan Tahir U., “Hasan sürekli beni dövüyordu. Astım hastasıyım. İlaçlarımı saklıyordu. Olay günü cinsel organını çıkarıp, 2 bıçakla üzerime yürüyünce, beni öldürecek diye korktum. Rastgele ateş ettim. Öldürmek kastıyla hareket etmedim. Pişmanım, tahliyemi istiyorum” dedi.

TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ

Tahir U.’nun avukatı da müvekkilinin meşru müdafaa kapsamında eylemde bulunduğunu savunarak, tahliye kararı verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, talepleri reddederek, duruşmayı erteledi.