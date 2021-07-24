Kardeşlerin kavgası kanlı bitti: 2 ölü
Düzce’nin Gümüşova ilçesinde, kardeşler arasında arazi paylaşımı nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.
Olay, saat 20.45 sıralarında Gümüşova ilçesi Yıldıztepe köyünde meydana geldi. İddiaya göre Suat, Şaban ve İbrahim K. kardeşler arasında arazi paylaşımı nedeniyle tartışma çıktı.
KARDEŞLERİNİ ÖLDÜRDÜ
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İbrahim K. tabanca ile kardeşlerine ateş etmeye başladı. Şaban K. olay yerinde Suat K. ise kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
İbrahim K. olay yerinden kaçarken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
DHA
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