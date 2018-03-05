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  4. 05 Mart 2018 15:24

Kargo ile gelen facia ! 14 kişi hastanelik oldu

Sivas’ta kargoyla gönderilen tarım ilacının dökülmesiyle ilaçtan etkilenerek zehirlenen 14 kargo personeli hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kargo ile gelen facia ! 14 kişi hastanelik oldu
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Olay, saat 12.00 sıralarında Gültepe Mahallesi Toptancılar Sitesi 14’üncü Sokak’ta bulunan bir kargo şirketinde meydana geldi. Manisa’dan Sivas’a gönderilen tarım ilaçlarının bulunduğu kolilerden birisinden sızan ilaç kargo aracına döküldü. Kargolarının indirildiği sırada da koli yere düşünce tarım ilacı kargo şubesinin önüne saçıldı. Tarım ilacının araca ve kargo şubesinin önüne dökülmesiyle 14 kargo personeli ilaçtan etkilendi. İşçiler olay yerine gelen ambulanslarla Numune Hastanesi’ne kaldırıldı. İlaçtan etkilenen ve zehirlenen işçiler hastanede tedaviye alınırken, hastane bir süre karantina altına alındı. Öte yandan, olay sonrası İl Afet Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ve polis ekipleri olay yerine geldi. Özel kıyafetlerini giyen AFAD ekipleri, kargo şubesinde ölçüm yaptı. İlaçtan alınan numune özel muhafaza altına alınarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Numune incelenmek üzere Ankara Hıfzıssıhha laboratuvarına gönderildi.




İHA

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