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  4. 07 Ağustos 2018 14:05

''Karıma benzettim'' rezaleti !

Eskişehir'de alkollü bir kişinin sokak ortasında darp edip, zorla bir araca bindirmeye çalıştığı genç kız yaşadığı travmayı halen atlatamadı.

''Karıma benzettim'' rezaleti !
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Geçen yıl 27 Ağustos'ta Alanönü Mahallesi Anıl Sokak'ta LGS'ye  hazırlık için ders çalıştığı arkadaşının evinden çıktığı sırada alkollü C.D'nin  (41) saldırısına uğrayıp darbedilen ve zorla araca bindirilmek istenen 14  yaşındaki I.K, yaşadığı bu olayın etkisinden kurtulamadı.

Bu yıl girdiği Liseye Geçiş Sınavı'ndan (LGS) istediği puanı alamadığı  için kendisini başarısız sayan I.K, bozulan psikolojisi nedeniyle tek başına  sokağa çıkamaz hale geldi.

"PSİKOLOJİM BOZULDU"

Mağdur I.K, AA muhabirine yaptığı açıklamada, LGS'ye çalışırken  yaşadığı bu olayı halen unutamadığını belirterek, sokağa çıkmaya korktuğunu  söyledi.

"Alkollü adam beni eşine benzetince sokak ortasında darbetti.  Allah'tan etraftaki insanlar beni kurtardı. Olay yerine gelen bu kişinin eşi  benden özür diledi, sonra kocasını alıp gitti." diyen I.K, şöyle konuştu:

"Sanki sürekli böyle bir olay olacak zannediyorum. Çoğu zaman ancak  annemle dışarı çıkabiliyorum. Psikolojim bozuldu, sınavda başarılı olamadım.  Cezasını aldı. Benim başıma gelen başkasının başına gelmesin. Eğitim hayatımda  olumsuzluklar yaşıyorum. Psikolojik tedavi göreceğim. Tamam, karısı benim  boylarımda biriydi ama onun saçı sarıydı. Beni nasıl karısına benzetmiş,  anlamıyorum."

İsmini vermek istemeyen anneannesi de torununun yaşadığı olayın  herkese ibret olması gerektiğini belirterek, "Karısına benzetmiş. Küçücük çocuğu  nasıl karısına benzetiyormuş. Bir sürü küfürler etmiş torunuma. Cezasını görsün."  diye konuştu.

OLAY
Alanönü Mahallesi Anıl Sokak'ta ikamet eden arkadaşının evine ders  çalışmaya giden I.K, akşam saatlerinde evine dönerken C.D. tarafından  darbedilmişti. Mağdur genç kız, şüphelinin elinden kurtularak tekrar apartmana  girmeye çalışmıştı. Arbede esnasında mağdura sürekli küfür eden şüpheli, mağdur  I.K'yi arabasına götürmek için bir süre şiddet uygulamıştı.

Mahalle sakinlerinin olaya müdahale etmesi sırasında C.D'nin karısı  E.D. olay yerine gelmişti. Darbettiği küçük kızın karısı olmadığını anlayan C.D,  karısının beraberinde getirdiği araca bindirilerek olay yerinden götürülmüştü.  Apartman sakinleri ve genç kızın ailesinin şikayeti üzerine emniyet güçlerince  yakalanan C.D. tutuklanmıştı.

Eskişehir 7. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında  yaptığı savunmada, mağdura yönelik bir kastının olmadığını, kavgalı olduğu eşine  benzettiği için bu olayın meydana geldiğini öne süren sanık C.D, 28 Haziran'daki,  tutuksuz yargılandığı son celsede "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak" suçundan  4 yıl, "hakaret"ten 1 yıl 9 ay ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan da 1  yıl 6 ay hapse mahkum edilmişti.

AA

eskişehir , saldırı , alkollü
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