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  4. 18 Eylül 2019 18:13

''Kart limitini yükselteceğiz'' diyerek dolandırdılar !

Düzce’de, telefon dolandırıcıları, iş adamı F.T.'yi, "Limitini yükselteceğiz" diyerek, bilgilerini aldıkları kredi kartından 100 bin TL çekerek, dolandırdı.

''Kart limitini yükselteceğiz'' diyerek dolandırdılar !
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Düzce'de dün akşam F.T. isimli iş adamını arayan bir kişi, kredi kartı olup olmadığını sordu. F.T.'nin kredi kartı olduğunu söylemesi üzerine de "Limitini yükselteceğiz" diyerek, kart bilgilerini istedi. Karşısındakinin banka görevlisi olduğunu zanneden F.T. de bilgileri verdi.

Ancak telefon dolandırıcısı, kredi kartından 100 bin TL çekip, aradığı telefon numarasını iptal ettirdi.

Dolandırıldığını anlayan F.T. ise soluğu Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'nde aldı. Polis, araştırma başlattı.

DHA

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dolandırıcı , kart limiti
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