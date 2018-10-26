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  4. 26 Ekim 2018 12:18

Katil böcek o ili karıştırdı

Sivas'ta hayvanların içine grip öldürdükten sonra dışarı çıkan "böcek paraziti" paniğe yol açtı.

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Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı Alanyurt köyünde köylüleri şaşkınlığa uğratan bir olay yaşandı. Köyde ilk kez görüldüğü söylenen 'Böcek Paraziti' hayvanların içine girip onları öldürdükten sonra dışarı çıkıyor.

Sivas'ın Hafik ilçesine 21 kilometre uzaklıkta bulunan olan Alanyurt köyünde köy muhtarı Fuat Yıldız uzunluğu yaklaşık 30 santimetre olan ve yılanı andıran bir canlı gördü. Yolda yürürken bir mermer üzerinde görülen canlının böcek paraziti olduğu anlaşıldı. Paraziti ilk kez görenler gözlerine inanamadı.

NE OLDUĞUNA ANLAM VEREMEDİLER

Canlıyı fark eden muhtar o anları cep telefonu kamerası ile kaydederek sosyal medyada paylaştı.

Birçok kişi videoyu izlerken, canlının ne olduğuna anlam veremediler. Hayvanların içine giren böcek parazitinin hayvanı öldürdükten sonra dışarı çıktığı öğrenildi. Paraziti bir kavanoza koyarak evine götüren muhtar Yıldız canlıyı gördüklerinde çok şaşırdıklarını söyleyerek, "Kapı önünde gezerken bir canlı türüne rastladım. Bunu bir kavanoz içine aldım" dedi.

böcek parazit , sivas , hafik
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