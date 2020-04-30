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  4. 30 Nisan 2020 23:25

Kayınbirader eniştesini bıçakladı !

Adıyaman'da boşanma aşamasındaki eşiyle konuşmak için buluşan Bilal Uyanık, kayınbiraderi Adem Sincar tarafından sırtından bıçaklanarak yaralandı.

Kayınbirader eniştesini bıçakladı !
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Adıyaman'da boşanma aşamasındaki eşiyle buluşan Bilal Uyanık, çıkan kavgada kayınbiraderi tarafından bıçaklandı.

Olay, akşam saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hatice Uyanık beraberinde kardeşi Adem Sincar ile boşanma aşamasında olduğu eşi Bilal Uyanık'ın yanına konuşmaya gitti. Hatice ve Bilal Uyanık çifti konuştuğu sırada Adem Sincar belindeki bıçağı çekerek eniştesini sırtından bıçakladı.

ENİŞTE HASTANEYE KALDIRILDI, KAYINBİRADER GÖZALTINDA

Kanlar içinde yere yığılan Bilal Uyanık, çevredekilerin ihbarı ile olay yerine sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan Bilal Uyanık'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri Hatice Uyanık ve Adem Sincar'ı gözaltına alarak emniyete götürdü.

DHA

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