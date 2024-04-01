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Kayıp çocuk 11 gün sonra ölü bulundu

Kayıp çocuk 11 gün sonra ölü bulundu
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Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde derede kaybolan 11 yaşındaki çocuğun cansız bedenine 11 gün sonra ulaşıldı.

Olay 22 Mart Cuma günü saat 16.00 sıralarında Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Yukarı Durmuş kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Mahalle sınırları içerisinden geçen Cırcıp Deresinden geçmeyen çalışan 4 kişiden 11 yaşındaki D.K., akıntıya kapılarak kayboldu. Bölgedeki arama ve tarama çalışmaları 11 gün boyunca 6 dalgıç polis, 6 araç,1 bot, 1 dron, 46 görevli personel ve yüzlerce vatandaş tarafından aralıksız bir şekilde sürdürüldü. Çalışmaların 11’inci gününde akıntıya kapılan çocuğun cesedine ulaşıldı. Ceset, akıntıya kapıldığı yerden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulundu. Sudan çıkartılan ceset, hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İHA

Etiketler Şanlıurfa Ceylanpınar dere kayıp çocuk
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