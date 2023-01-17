Kayseri'de iki otobüs çarpıştı! 29 kişi yaralandı

Kayseri'de sebebi bilinmeyen bir şekilde 2 halk otobüsünün çarpıştığı kazada 1'i ağır 29 kişi yaralandı.

Talas Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada Onur K.'nin kullandığı halk otobüsü ile Sancak G.'nin sürücüsü olduğu halk otobüsü çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otobüsler yaklaşık 50 metre sürüklendi.

Ekipler olay yerinde

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Polis yolu trafiğe kapatarak önlem alırken, kurtarma ekipleri de yaralılara müdahale etti.

29 kişi yaralandı

Kazada sıkışan otobüs şoförü ekiplerin uğraşları sonucu yaralı olarak kurtarılırken, her iki otobüste yaralanan toplam 29 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.