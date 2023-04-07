Kayseri'de minibüs şarampole uçtu: 2 ölü, 7 ağır yaralı

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesindeki feci kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu minibüsü şarampole devrildi.

Edinilen bilgiye göre, Sivas'ın Gürün ilçesinden Kayseri'ye hareket eden Harun D. (50) yönetimindeki minibüs, Pınarbaşı ilçesi Karahalka mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı 7 kişi de ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.