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Kayseri'de minibüs şarampole uçtu: 2 ölü, 7 ağır yaralı

Kayseri'de minibüs şarampole uçtu: 2 ölü, 7 ağır yaralı
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Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesindeki feci kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu minibüsü şarampole devrildi.

Edinilen bilgiye göre, Sivas'ın Gürün ilçesinden Kayseri'ye hareket eden Harun D. (50) yönetimindeki minibüs, Pınarbaşı ilçesi Karahalka mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu.

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İhbar üzerine bölgeye ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı 7 kişi de ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Etiketler Kayseri minibüs şarampol
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