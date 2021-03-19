Kazadan 233 gün sonra öldü, gerçek otopside ortaya çıktı

Edirne'de trafik kazasından 233 gün sonra hayatını kaybeden ve kayıtlara ''normal ölüm'' olarak geçen kişinin asıl ölüm sebebi otopside ortaya çıktı.

Edirne'de trafik kazası geçiren Behçet K., kazadan 233 gün sonra hayatını kaybetti.

İddialara göre, Edirne'nin İstasyon Mahallesi'nde gerçekleşen olayda 68 yaşındaki Behçet K. motosikletiyle, 39 yaşındaki doktorun otomobiliyle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Behçet K.’nin ağır yaralandığını gören otomobil sürücüsü A.U, ambulans ve polise ihbarda bulunmadan Behçet K.’yi kendi aracıyla özel bir hastaneye götürdü.

Kaza ihbarının ardından olay yerine gelen polis ekipleri, kaza mahallinde yaptıkları incelemede herhangi bir kaza izi bulamadı. Ayrıca şüpheli otomobil sürücüsü doktor, yaralıyı kendi aracıyla hastaneye götürdüğü için trafik raporu tanzim edilemedi.

DOKTORLAR ‘NORMAL ÖLÜM’ DEDİ, AİLE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Kazanın ardından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma devam ederken kazadan 233 gün sonra motosiklet sürücüsü Behçet K. hayatını kaybetti.

Behçet K.’nin ölümü hastanedeki doktorlar tarafından kayıtlara ‘normal ölüm’ olarak geçti. Aile normal ölüm olmadığını, K.’nin trafik kazasına bağlı olarak hayatını kaybettiğini belirterek, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

45 DAKİKA KALA CENAZE TÖRENİ İPTAL EDİLDİ, CENAZE OTOPSİYE GÖNDERİLDİ

Ailenin şikayetinin ardından jet soruşturma başlatan Cumhuriyet Başsavcılığı, merhum K.’nin defin işlemlerinin durdurulması ve cenazenin otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderilmesi talimatını verdi. Savcılığın talimatının ardından defin işlemine 45 dakika kala cenaze töreni iptal edildi ve K.’nin cenazesi Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

ÖL​ÜMÜ TRAFİK KAZASIYLA BAĞLANTILI ÇIKTI

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu heyeti tarafından yapılan incelemede, Behçet K.'nin ölümünün kafatası kırığı ile birlikte beyin kanaması sonucu meydana geldiği ve ölümünün trafik kazasıyla bağlantılı olduğu oy birliğiyle kabul edildi.

Ayrıca trafik kazasıyla ilgili bilirkişi raporu hazırlandı. Hazırlanan raporda otomobil sürücüsü Doktor A.U.’nun asli, motosiklet sürücüsü hayatını kaybeden Behçet K.’nin tali kusurlu olduğu belirtildi.

TAKSİRLE ÖLÜME SEBEP OLMA SUÇUNDAN İDDİANAME HAZIRLANDI

Dosya kapsamında adli tıp raporu, trafik kazasına ilişkin alınan raporlar, alınan beyanlar, tutanaklar ve tüm dosya kapsamında Edirne Cumhuriyet Savcılığı tarafından otomobil sürücüsü Doktor A.U hakkında ‘taksirle ölüme sebep olma suçundan iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianame Edirne 3. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Duruşma ilerleyen günlerde görülecek.

İHA