Kemal Kılıçdaroğlu’na saldıranın kimliği belirlendi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Çubuk’un Akkuzulu Köyü’nde yapılan linç girişimiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında yapılan ilk incelemede, kamera görüntülerinden 6 saldırganın kimliği belirlendi. Görüntülerden, yumruk atan kişinin Akkuzulu Köyü’nde çiftçilik yapan Osman S. olduğu tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması çalışmaları sürdürülüyor.

Öte yandan Ankara Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin olaydan önce sosyal medyadan saldırı için çağrı yapılıp yapılmadığını araştırdığı öğrenildi. Ankara Valiliği de şehit cenazesinde yeterli güvenlik önlemi alınmaması konusunda ilgili idari soruşturma başlattı.



