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Kent meydanında bıçaklı dehşet!

Kent meydanında bıçaklı dehşet!
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir kişi, para meselesi yüzünden tartıştığı kişiyi 3 yerinden bıçaklayarak yaraladı. O anlar kameraya yansıdı.

Tokat Erbaa'da tartıştığı kişiyi bıçaklayan zanlı, güvenlik kameralarına yansıdı. 

Olay, saat 11.00 sıralarında Cumhuriyet Meydanı’nda meydana geldi. Meydandaki bir bankta aralarındaki para meselesini konuşan Salih A.(45) ile Sedat B. (36) tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Salih A. oturduğu yerden kalkıp belindeki bıçağı çıkartarak Sedat B.’yi 3 yerinden bıçakladı. Şüpheli Salih A. meydanda bir süre yürüdükten sonra elindeki bıçağı zabıtalara vererek teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Sedat B., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Salih A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Bu arada olay, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. (DHA)

DHA

Etiketler tokat erbaa bıçaklama kavga
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