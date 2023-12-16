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Kesinleşmiş hapis cezası olan FETÖ firarisi yakalandı

Kesinleşmiş hapis cezası olan FETÖ firarisi yakalandı
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Samsun'da hakkında 6 sene 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan FETÖ firarisi yakalandı.

Samsun'un Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Yapılan çalışmada, FETÖ üyesi olmak suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan H.B, ilçe merkezinde saklandığı ikamette yakalandı.

H.B, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Etiketler gözaltı samsun bafra fetö firari fetöcü
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