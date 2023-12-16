Kesinleşmiş hapis cezası olan FETÖ firarisi yakalandı
Samsun'da hakkında 6 sene 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan FETÖ firarisi yakalandı.
Samsun'un Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Yapılan çalışmada, FETÖ üyesi olmak suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan H.B, ilçe merkezinde saklandığı ikamette yakalandı.
H.B, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
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