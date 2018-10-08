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  4. 08 Ekim 2018 10:43

Kiralık evde zorla fuhuşa gözaltı

Mersin'de kiraladıkları evde fuhuş yaptırdıkları belirlenen yabancı uyruklu kadın şüpheliler S.M. ve I.N. tutuklandı.

Kiralık evde zorla fuhuşa gözaltı
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Kent merkezindeki Çiftlikköy Mahallesi Üniversite Caddesi üzerindeki apartmanda fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kadınların internet üzerinden görüştükleri erkekler ile 150 TL karşılığında ilişkiye girdiğini saptadı. Bölgeyi çembere alıp binaya giriş- çıkış yapan şüphelilerin kaydını tutan polis, adrese gelen bir erkeğin ifadesi doğrultusunda Azerbaycan uyruklu kadınlar S.M. ve I.N.'yi gözaltına aldı.

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen kadınlar, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanararak cezaevine konulurken, evin kiralık olduğu ortaya çıktı.

Öte yandan, fuhşa zorlanan Azerbaycan uyruklu P.M. ve E.M. de ifadelerinin alınması sonrasında Yabancılar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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