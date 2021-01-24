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  4. 24 Ocak 2021 09:39

Kız arkadaşına attığı mesaj polisleri alarma geçirdi

Kayseri'de kız arkadaşına intihar edeceğini söyleyen genç polisleri alarma geçirdi. Olay yerine gelen ekipler, kendine bıçakla zarar veren genci yaralı olarak kurtardı.

Kız arkadaşına attığı mesaj polisleri alarma geçirdi
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinin Hunat Mahallesi Yanıkoğlu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Bayram H, kız arkadaşına intihar edeceğine dair mesaj attı. Kız arkadaşının durumu bildirmesi üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İKNA ÇABALARINA OLUMLU YANIT VERMEDİ
Polisin ikna çalışmasına cevap vermeyen Bayram H, evde kendisine bıçakla zarar vermeye başladı. Bayram H'nin kız arkadaşı da ikna edebilmek için olay yerine geldi. Bayram H'nin yaklaşık 3 saat süren ikna çalışmalarına olumlu yanıt vermemesi üzerine ekipler, itfaiye yardımıyla eve girdi. Yaralı olarak evden çıkarılan Bayram H, ambulansla hastaneye götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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