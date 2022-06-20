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Kız meselesi yüzünden 15 yaşında katil oldu

Kız meselesi yüzünden 15 yaşında katil oldu

Konya'nın Selçuklu ilçesinde iki grup arasında çıkan ve 19 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği kavganın kız meselesi yüzünden çıktığı öğrenildi.

Konya merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Doç. Doktor Halil Ürün Caddesi üzerinde bulunan bir parkta iki grup arasında çıkan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. 15 yaşındaki M.T., yanında bulunan bıçakla Mustafa K.'yı (19) göğsünden yaraladı. Ağır yaralanan Mustafa K., sevk edildiği özel bir hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kavganın nedeni kız meselesi çıktı
Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayın şüphelisi olduğu belirlenen cinayet zanlısı M.T. ve arkadaşı Y.G.'yi yakalanarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerden M.T., yanında arkadaşı Y.G.'nin olduğunu ve ölen Mustafa K. ile kız meselesi yüzünden tartıştıklarını, bunun üzerine Mustafa K.'yı bıçaklayıp kaçtığını itiraf ettiği ileri sürüldü. Cinayet zanlısı M.T'nin kasten yaralama suçlarından 2 adet kaydı bulunduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.T. ve Y.G. adliye sevk edildi.

İHA

Etiketler konya kız meselesi kavga
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