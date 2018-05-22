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  4. 22 Mayıs 2018 12:50

Kız öğrenciye taciz iddiasıyla tutuklandı

Kayseri'de 14 yaşındaki kız öğrenciye cinsel organını göstererek binaya çağırdığı öne sürülen bir kişi tutuklandı.

Kız öğrenciye taciz iddiasıyla tutuklandı
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Olay, dün sabah saatlerinde merkez Kocasinan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Öğün Caddesi'nde meydana geldi. Fatih Y. , okula gitmek için aynı sokakta oturan arkadaşını bekleyen C.Ö.'ye iddiaya göre cinsel organını gösterdi, ardından da bulunduğu binaya çağırdı.

C.Ö.'nün ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Gözaltına alınan Fatih Y. , sorgulanmak üzere Yenişehir Polis Merkezi'ne götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

cinsel taciz , cinsel istismar
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