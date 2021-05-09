Kızlarına mesaj attığı için mahkemelik olduğu komşularını öldürdü

İzmit'te, Mehmet A. (53), kızları K.A.’ya (20) mesaj attığı gerekçesiyle mahkemelik olduğu komşuları Serkan A. (45) ve Gülseren A.'yı (42) POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ.

Olay, sabah saatlerinde Şahinler Mahallesi Gırgırlar mevkiinde meydana geldi. Mehmet A., iddiaya göre, yaklaşık 2 yıl önce karşılıklı evlerde oturduğu komşusunun kızı K.A.’ya 'Seni seviyorum, senden hoşlanıyorum' yazılı mesaj attı. Bunun üzerine Serkan A. ile işe Gülseren A. olayı yargıya taşıdı.

DAVA İKİ YILDIR DEVAM EDİYORDU

Yaklaşık iki yıldır devam eden mahkeme nedeniyle aralarında husumet bulunan iki aile tarlada karşılaştı. Aralarında çıkan sözlü tartışmanın ardından Mehmet A., pompalı tüfek ile Serkan A. ve Gülseren A.'ya 5 el ateş etti. Olayı görenler durumu sağlık ekipleri ve jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çiftin öldüğünü belirledi. Çiftin cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından morga götürüldü. Mehmet A. olayın ardından jandarma ekipleri tarafında yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Jandarma ekipleri, komşu iki ailenin evlerinin önünde olası başka bir tartışmanın yaşanmaması için nöbet tutuyor.