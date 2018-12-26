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  4. 26 Aralık 2018 14:20

Kocasının sevgilisini vuran kadından ilk ifade

İzmir'in Ödemiş ilçesinde eşinin sevgilisi olduğunu öne sürdüğü genç kadını silahla yaralayan Nebahat E., kıskançlık nedeniyle yaptığını söyledi.

Kocasının sevgilisini vuran kadından ilk ifade
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde eşinin ilişkisi olduğunu öne sürdüğü Cansu K.'yi (22) tabancayla vurup yaraladıktan sonra kaçan Nebahat E. (29), olaydan 3 gün sonra saklandığı evde yakalandı. Nebahat E.'nin polislere, Cansu K.'yi kıskançlık nedeniyle yaraladığını söylediği belirtildi.

Ödemiş'te 22 Aralık günü saat 19.00 sıralarında, evli ve 2 çocuk annesi Nebahat E., ilçede taksi işletmeciliği yapan eşi B.E. ile ilişki yaşadığını iddia ettiği Cansu K.'nin Bengisu Mahallesi Plevne Sokak'taki evine gitti. İki kadın arasında tartışma çıktı. Nebahat E., yanında getirdiği tabancasını çantasından çıkartıp, Cansu K.'ye peş peşe 3 el ateş etti.

İsabet eden tek kurşunla Cansu K. yaralandı. Silah sesini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Cansu K., Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Cansu K., İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Cansu K.'nin durumunun iyiye gittiği, kendine gelmeye başladığı öğrenildi.

Polis, olay sonrası kaçan Nebahat E.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Nebahat E.'nin Gereli Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını belirleyen polis ekipleri, dün saat 17.00 sıralarında adrese operasyon düzenledi. Olayda kullandığı tabancayla yakalanan Nebahat E.'nin polislere, Cansu K.'yi kıskançlık nedeniyle yaraladığını söylediği öğrenildi.

Polisteki işlemleri süren Nebahat E.'nin bugün adliyeye sevk edileceği bildirildi.

DHA

ödemiş , aldatma , izmir
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