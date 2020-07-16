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  4. 16 Temmuz 2020 19:45

Kolonya içti, evinin bahçesinde ölü bulundu

Konya merkez Karatay ilçesi Şems Mahallesi'nde gerçekleşen olayda hurdacılık yapan Mehmet Ç., evinin bahçesinde ölü bulundu. Mehmet Ç.'nin kolonya içtikten sonra öldüğü iddia edildi.

Kolonya içti, evinin bahçesinde ölü bulundu
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Konya’da kolonya içtiği iddia edilen bir kişi evinin bahçesinde ölü bulundu.

Olay, saat 16.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Şems Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, apartman sakinleri bahçelerinde komşularının hareketsiz durduğunu görünce durumu polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis, 44 yaşındaki Mehmet Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Hurdacılık yaparak geçimini sağladığı öğrenilen Mehmet Ç.'nin kolonya içtikten sonra hayatını kaybettiği iddia edildi.

Öte yandan, Mehmet Ç.'nin çevrede sevilen bir kişi olduğu, alkol bağımlısı olduğu ve 7-8 yıl önce eşinden ayrıldığı ileri sürüldü. Şahsın cesedi otopsi yapılmak üzere Konya Numune Hastanesi morguna kaldırılırken kesin ölüm sebebi, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

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cinayet , konya , ölüm , kolonya
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