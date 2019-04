Komşu kızına cinsel istismarda bulundu !

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, komşusunun kızı D.D.'ye, 2 yıl önce sahibi olduğu pastanede cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan Erdal Ö., 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, Aralık 2017'de meydana geldi. İlçede pastane işleten Erdal Ö.(54),aynı apartmanda yaşadıkları komşusunun kızı D.D.'ye (18) iş yerinde cinsel saldırıda bulundu. Eve geç kaldığı için annesinin sürekli araması üzerine Erdal Ö., genç kızı bıraktı.

Ağlayarak eve giden D.D., sinir krizi geçirdi. Annesi N.D., güçlükle sakinleştirdiği kızının başına gelenleri anlatmasının ardından pastaneye gitti. Erdal Ö.'yü bulamayan N.D., taşla iş yerinin camlarını kırdı. N.D., daha sonra kızı ile birlikte karakola giderek Erdal Ö.'den şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Erdal Ö., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Cumhuriyet savcısının soruşturmayı tamamlamasının ardından Erdal Ö.. hakkında 'basit cinsel saldırı' suçundan dava açıldı. Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Erdal Ö., mağdur D.D. ve annesi N.D. ile iki tarafın avukatları katıldı.

'ÇIĞLIK ATARAK EVE GİTMİŞ'

Duruşmada ifadesi alınan anne N.D., olay günü kızının ağlayarak eve gelmesiyle başından geçenleri öğrendiğini söyledi. Kızının uzun süre çığlık atarak ağladığını ifade eden N.D., şöyle dedi:

"Kızımı ilk aradığımda otobüste olduğunu söyledi. 15 dakika sonra gelmeyince yine aradım. Yalnızca 'alo' dedi ve kapattı. Kızımın sonradan söylemesi üzerine telefon gelince sanık kendisini bırakmış. Eve geldiğinde şiddetle kapıyı çaldı. Kapıyı açtığımda içeri girerken odasında çığlık atmaya başladı. Eve girince çığlık attı. Kendisine ne olduğunu sorduğumda hala çığlık atmaya devam ediyordu. Kendisini sakinleştirmeye çalıştım kucakladım. Sinir krizleri geçirdi. 5-6 dakika böyle sürdü. Zor konuştu. 'Erdal abi beni pastanesinde taciz etti' dedi ağlayarak. Kızım bayılmak üzereydi. Yukarı çıktım. Eşine durumu anlatım. Benle eve geldi. Kızımı gördü. Sakinleştirmeye çalıştı. Bana, 'Benim de kızım var, böyle bir şey olduysa kabul edemem' dedi. 1,5 saat bizde kaldı. 'Kızımın düğünü olacak ne olur dillendirmeyelim ben kocamla konuşup karşınıza getireceğim' dedi. Gittikten sonra gelmedi. Telefonla görüştük. Kurduğu cümleler beni çok sinirlendirdi. Bunun verdiği öfkeyle pastanenin camlarını kırdım ama yine şahıs gelmedi."

KARARIN ARDINDAN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Erdal Ö. ise suçsuz olduğunu ve beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, suçun işleniş biçimi, mağdurun ve annesinin olayın hemen ardından karakola gidip şikayetçi olmaları, alınan beyanları, tanık ifadeleri ve doktor raporları birlikte değerlendirildiğinde Erdal Ö.'nün basit cinsel saldırı suçunu işlediğine kanaat getirerek 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı.

D.D. kararın ardından gözyaşlarına boğuldu. Annesi tarafından salondan çıkarılan D.D., adliye binasında bir süre ağladı. D.D.'yi avukatı teselli etti.