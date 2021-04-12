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Konya'da korkunç olay! Eşi ve baldızını vurdu

Konya'da 3 aylık uzaklaştırma kararı biten Abdülkadir Ş. evde tartıştığı eşi Meryem Ş. ve baldızı olan Eşe Ş.'yi vurdu.

Olay, sabah saatlerinde, Ereğli ilçesine bağlı Tatlıkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Hakkında 3 aylık uzaklaştırma kararı aldıran, 3 çocuk annesi eşi Meryem Ş. ile ayrı yaşayan Abdülkadir Ş., sürenin dolmasının ardından bu sabah eve geldi.

Abdülkadir Ş. ile Meryem Ş. arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek, kavgaya dönüşürken Abdülkadir Ş., tabancayla Meryem Ş. ve evdeki baldızı Eşe B.'ye ateş etti.

Meryem Ş. ile ablası Eşe B., kanlar içinde yerde kalırken, Abdülkadir Ş. de olay yerinden kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine eve sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralı 2 kardeş, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Jandarma, Abdülkadir Ş.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

 

Etiketler konya dehşet eşi baldızı
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