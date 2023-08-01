Konya'da şiddetli deprem!

Konya'nın Selçuklu ilçesinde saat 18.06'da 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Konya'da 5 büyüklüğünde deprem! Selçuk ilçesinde meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi.

"Bize ulaşan herhangi bir olumsuzluk görünmüyor"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, TRT Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Bize ulaşan herhangi bir olumsuzluk görünmüyor. Ekiplerimiz sahada incelemelerde bulunuyor" dedi.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Konya, Selçuklu ilçemizde gerçekleşen 5.0 büyüklüğünde depremde acil birimlerimize ulaşan bir olumsuzluk yaşanmadı. Memleketim, kadim şehir Konya'mıza geçmiş olsun.” ifadelerine yer verdi.

AFAD BAŞKANI YUNUS SEZER'DEN AÇIKLAMA

AFAD Başkanı Yunus Sezer sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Konya ilimiz Selçuklu ilçesinde saat 18.06’da meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarım” ifadelerine yer verdi.