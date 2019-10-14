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  4. 14 Ekim 2019 10:20

Konya'daki vahşette yeni ayrıntı ! Nasıl öldüğü ortaya çıktı

Konya'nın Karapınar ilçesinde, cesedi toprağa gömülü bulunan kişinin, göğüs bölgesine kesici alet saplanarak öldürüldüğü belirlendi. Cesedin kime ait olduğu araştırılırılıyor.

Konya'daki vahşette yeni ayrıntı ! Nasıl öldüğü ortaya çıktı
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İlçeye bağlı Nasuhpınar  mevkisinde cumartesi günü  saat 09.00 sıralarında bir kısmı dışarıda kalmış, toprağa gömülü erkek cesedi görenler, emniyet güçlerine haber verdi. Yapılan incelemede cesedin, tahminen 4-5 ay önce gömüldüğü, büyük kısmının ise çürüdüğü tespit edildi. Ceset, olay yeri incelemelerinin ardından otopsi için Karapınar Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Yapılan ilk otopside, cesedi toprağa gömülü bulunan kişinin, göğüs bölgesine kesici alet saplanarak öldürüldüğü belirlendi. Kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
 

DHA

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